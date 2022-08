Le monde du sport appelle à libérer Brittney Griner

Condamnation de Brittney Griner : Triste, atterré et en colère, le monde du sport appelle à «libérer BG»

La star américaine du basket, détenue en Russie depuis février, a été reconnue coupable jeudi de trafic de cannabis et a écopé de 9 ans de prison. Les réactions se multiplient.

C’est avec tristesse et colère que le monde du sport a accueilli la condamnation de la basketteuse américaine Brittney Griner à 9 ans de prison par un tribunal russe pour trafic de drogue, appelant à des actes pour «libérer BG».

Après les mots forts de Joe Biden, estimant ce verdict «inacceptable» et demandant à «la Russie de libérer immédiatement» Griner, c’est la Ligue féminine nord-américaine de basket (WNBA), qui a réagi la première dans un communiqué conjoint avec la NBA. Les deux instances ont déploré la condamnation «injuste et regrettable» de la star du basket féminin, ajoutant «le verdict (…) était prévisible, et Brittney reste détenue à tort».