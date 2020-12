jeu de rôle : Triste copie de «Zelda» ou star de la fin d’année?

«Immortals: Fenyx Rising» marche sur les pas du hit de la Switch. Avec plus ou moins de réussite.



La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on débute l’aventure concoctée par Ubisoft est la grande ressemblance avec «The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild». En effet, alors que l’on incarne le demi-­dieu ailé Fenyx, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort, on retrouve la plupart des mécaniques chères à Nintendo. On peut ainsi grimper sur presque toutes les surfaces, planer sur de longues distances, débloquer des récompenses dans des minidonjons, utiliser une monture. En outre, le gameplay est essentiellement basé sur les esquives et les contres parfaits, comme dans «BOTW».