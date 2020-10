Meschack Elia et les siens peuvent s’en vouloir. keystone-sda.ch

Quand on a l'AS Rome et ses stars dans son groupe d'Europa League, il est presque obligatoire de se concentrer sur la 2e place. Dans cette optique, les Bernois n'avaient pas le choix en Roumanie et leurs hôtes, qui visent aussi la qualification, avaient le même souci de ne pas perdre. Résultat? Une première mi-temps horrible, que YB a heureusement mieux finie.

Les Young Boys, c'était simplement une victoire (1-2 à Zagreb en août 2018 en qualification pour la Champions League), lors de leurs 22 derniers déplacements sur le front européen. Avant? Il faut remonter plus de six ans en arrière et un succès sur la pelouse du Slovan Bratislava (1-3) en «C3». Autant dire que de se déplacer sur une pelouse en herbe n'augurait rien de bon et que le résultat final ne constitue pas une énorme surprise…

Mal au coefficient

Le coefficient UEFA de la Suisse, qui est plus faible cette saison que celui des Iles Féroé, en a donc encore pris un coup. Zesiger a sauvé les siens d'une tête à la 12e minute, comme Camara à la 35e. De quoi frustrer des Roumains qui n'ont pas cadré le moindre tir de la première période. YB est enfin sorti de sa coquille après la demi-heure et Ngamaleu s'est offert la première opportunité à la 37e, mais a buté sur le gardien Balgradean.

Cluj a répliqué par Rondon à la 48e, mais Von Ballmoos avait bien suivi. Dans la foulée, Camara a vu une tête sur corner s'envoler, comme la frappe d'Aebischer de la 55e. Ce qui devait arriver arriva à la 62e, sur un corner évitable. Rondon, au milieu de six défenseurs suisses (!), a pu se retourner et adresser une frappe déviée par Zesiger dans ses propres filets.

Fassnacht a réagi sept minutes plus tard en faisant preuve d'opiniâtreté dans la surface adverse. L'international a d'abord été contré, avant de se mettre sur son pied gauche pour inscrire le 1-1. Pas suffisant pour passer l’épaule et embêtant car, dans le même temps, le futur adversaire des champions de Suisse, le CSKA Sofia, est allé arracher un point à Rome (0-0).

Venu d’ailleurs

Dans le groupe C, l'OGC Nice, qui avait à cœur de faire oublier la gifle 6-2 encaissée à Leverkusen la semaine dernière, et qui voulait faire briller les couleurs de la ville après l'attentat qui y a eu lieu dans la journée, a fait le travail minimal, face à l'Hapoël Beer Sheva (1-0). Gouiri a ouvert le score à mi-chemin dans la première mi-temps.

A Chypre, le PSV Eindhoven et Yvon Mvogo n'ont pas eu la partie facile contre l'Omonia Nicosie (1-2). Le capitaine des joueurs locaux, Jord Gomez (formé au Barça), a marqué le 1-0 d'un but incroyable. Le défenseur de 35 ans a joué vite un coup franc au milieu du terrain, en frappant de 65 mètres! Le portier fribourgeois a été lobé et n'a rien pu y faire. Malen a réussi un doublé (40e et 90e) pour remettre les siens à l'endroit, dans cette partie de la poule E.