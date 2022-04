La Suisse à la traîne : Triste record de pédocriminalité en ligne: des policiers désespérés

Il n'y a jamais eu autant de cas suspects de pédocriminalité sur le net, mais bien des cantons manquent de moyens pour mener des enquêtes pénales sur ces cas.

La Police fédérale n’est plus en charge des enquêtes et les transmet désormais aux cantons, qui n’ont pas les capacités en personnel de les mener.

Toujours plus de pédocriminels présumés, diffusant images et vidéos pédophiles ou participant à des chats en ligne sont dans le collimateur des autorités en Suisse, rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour. Des chiffres non publiés jusqu'à présent montrent la forte augmentation de ces cas dans le pays: en 2021, Fedpol a transmis 1399 rapports aux cantons, 1166 en 2020, 693 en 2019, et seulement quelques centaines les années précédentes. On ignore combien de ces cas sont traités par les cantons car Fedpol ne reçoit pas d’information à ce sujet ni ne tient de statistiques.