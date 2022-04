Jeu vidéo : Triste record pour «Battlefield 2042» en chute libre

Disponible depuis le 19 novembre dernier, le jeu de DICE et Electronic Arts poursuit sa descente aux enfers, les joueurs continuant à déserter le titre.

Le soldat «Battlefield 2042» peut-il encore être sauvé? Présenté comme ce qui devait être le renouveau de la franchise, le jeu de tir à la première personne de DICE et d’Electronic Arts ne cesse de confirmer son fiasco. Victime d’un lancement catastrophique, avec des bugs et des fonctionnalités manquantes repoussées à plus tard, le rival de «Call of Duty» vient de réaliser un record dont il se serait bien passé. D’après les statistiques du jeu sur le site SteamDB, «Battlefield 2042» est passé mardi pour la première fois sous la barre des 1000 joueurs Steam connectés simultanément avec seulement 951 joueurs. Ils étaient 105’397 au pic le plus haut en novembre dernier avant que ce nombre ne commence à chuter jusqu’au triste record de cette semaine.