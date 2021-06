Tennis - Triste sortie pour Henri Laaksonen à Roland-Garros

Le conte de fées a connu une bien triste et abrupte fin pour Henri Laaksonen. Le Schaffhousois de 29 ans, qui était en train de vivre la plus belle semaine de sa carrière à Roland-Garros, a été contraint à l’abandon, vendredi au 3e tour. Opposé au Japonais Kei Nishikori, le 150e joueur mondial semblait à son affaire (il menait 2 jeux à 1), avant de connaître un brutal coup d’arrêt. Alors que Nishikori était au service, Laaksonen a semblé comme touché par une petite décharge en plein échange. Dès la fin de ce quatrième jeu, le malheureux a fait appel au kiné du tournoi. Cinq minutes plus tard, il revenait sur le court Simonne-Mathieu, la cuisse gauche bandée.