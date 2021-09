Football : Triste victoire pour la Juve, le derby pour la Lazio, Naples invaincu

La Juventus a poursuivi sa remontée au classement en battant la Sampdoria, mais elle a perdu son chef d’orchestre, Paulo Dybala. La Roma, elle, a perdu des points contre son voissin alors que Naples a encore gagné.

La Juventus a poursuivi dimanche sa remontée au classement en battant la Sampdoria (3-2) lors de la 6e journée de Serie A, mais elle a perdu Paulo Dybala et Alvaro Morata, blessés et forfaits pour la venue de Chelsea en Ligue des champions mercredi. De son côté, la Lazio a remporté le derby romain contre la Roma (3-2).

Relégable après les quatre premières journées, la «Vieille dame» (9e) peut se féliciter d’avoir retrouvé cette semaine des résultats plus en rapport avec son standing et ses ambitions, après son succès mercredi à La Spezia (3-2), à défaut d’avoir résolu tous ses problèmes défensifs.

Les larmes de Dybala

Leonardo Bonucci s’est ensuite chargé du penalty obtenu sur une main génoise (43e) et Manuel Locatelli a signé son premier but en Bianconero sur une remise en retrait de Dejan Kulusevski, le remplaçant de Dybala (57e).

Fébrilité défensive

«La phase défensive s’est plutôt bien passée, mais nous avons fait une erreur sur le corner du 2-1 et sur le 3-2 nous avons été pris en contre, ça peut arriver. Mais il faut conclure les matches plus tôt, on a eu l’occasion du 4-1», a reconnu Allegri, néanmoins «satisfait de cette première victoire à domicile, la deuxième de suite».

La Lazio bat la Roma

La Lazio de Maurizio Sarri a dominé la Roma de José Mourinho (3-2) au terme d’un derby bouillant et rythmé, au Stadio Olimpico, un résultat qui permet aux Laziali (6e) de revenir à un point des Giallorossi (4e) après six journées de Serie A.

Reina se montre

Naples sans faute

Six sur six pour le Naples de Luciano Spalletti, qui ne pouvait rêver plus beau retour après deux ans loin des bancs. La victoire logique contre Cagliari porte le sceau de Victor Osimhen: en grande forme le Nigérian a ouvert la marque (11e) pour signer son sixième but en dix jours, entre Ligue Europa et Serie A.