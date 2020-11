Triumph TR7 Cabriolet – face au soleil avec le soutien des Italiens

À la fin des années 70, les affaires allaient plutôt mal pour British Leyland. Le conglomérat était alors victime de grèves et de mauvaise gestion, mais également du manque de succès de ses modèles. Des marques au fier passé historique telles que MG ou Triumph luttaient pour leur survie. Dans ce contexte, présenter une Triumph TR7 cabriolet relevait donc presque du miracle, d’autant plus que le principal importateur étranger des voitures de sport britanniques avait déclaré la guerre au cabriolet depuis un certain temps.

La TR7 succède à la TR6

En 1975, la Triumph TR7 – un coupé à la ligne en coin – a succédé à la TR6 cabriolet, assurant une relève difficile. Car, au lieu des vertus classiques d’une roadster britannique et d’un moteur six cylindres en ligne à l’avant, la TR7 a dû partir à la chasse aux clients avec une carrosserie autoportante et le moteur quatre cylindres de la Triumph Dolomite. En raison du design moderniste de Harris Mann, le véhicule n’a, dans un premier temps, été commercialisé qu’aux États-Unis.

À partir de l’été 1976, les Européens ont également pu s’offrir le véhicule anguleux. Certes, la voiture de sport avait déjà un peu mûri, mais la TR7 pouvait difficilement remplacer la TR6 cabriolet. Mais fin 1978, la TR7 est finalement apparue comme «Drophead Coupé», avec un toit entièrement escamotable. Une fois encore, les Américains ont été les premiers à pouvoir en profiter et il a fallu attendre un certain temps avant que la voiture ne soit disponible en Europe.

Conduire en décapotable à un prix abordable: c’est ce qu’offre la Triumph TR7 du début des années 80. Simon Kwasny / www.zwischengas.com La TR7 est compacte, mais offre suffisamment de place pour deux personnes. Simon Kwasny / www.zwischengas.com La ligne du cabriolet est moins en coin que celle du coupé. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Quatre cylindres pour les Européens

Tandis que les Américains avaient la possibilité de s’acheter une version V8 avec la TR8, les Européens devaient se contenter de la version quatre cylindres et du moteur Dolomite 1998 cm³ de 106 ch de la TR7 Coupé. Le designer et carrossier italien Giovanni Michelotti aurait été étroitement impliqué dans la conversion du coupé en version cabriolet et le résultat était convaincant. Contrairement au coupé plutôt inhabituel, les critiques négatives ont été peu nombreuses, lors de la présentation du cabriolet.

À l’instar du coupé, le cabriolet avait également un empattement court de 216 cm. La longueur totale était de 406 cm, ce qui faisait de la TR7 l’une des voitures les plus compactes de l’année 1980, avec un rayon de braquage de seulement 9,9 mètres. La largeur intérieure de 140 cm offrait beaucoup d’espace, largement suffisant, y compris pour les personnes de grande stature.

On aurait sans doute pu construire la TR7 pendant de nombreuses années. Mais en raison notamment de la chute du dollar américain, la production a été arrêtée dès l’automne 1981.

Une sportive docile

Aujourd’hui encore, on peut comprendre que les pilotes d’essai d’il y a 40 ans aient été satisfaits de la TR7 cabriolet. Il s’agit de monter à bord et de démarrer, pas besoin ni d’étudier le manuel d’utilisation, ni de lire les instructions. Tout est clairement indiqué et fonctionne comme prévu. La vue panoramique est très bonne, même l’avant n’est pas visible, du moins avec les phares rétractés.