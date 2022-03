Collaboration transfrontalière : Trois à six mois de résidence pour les artistes du bassin lémanique

Le Conseil du Léman réitère cette année un appel à projet aux artistes suisses et français, en vue d’une résidence transfrontalière. Le dispositif avait été imaginé en 2021 pour venir en aide aux professionnels touchés par la crise du Covid-19.

Un appel à projet aux artistes du bassin lémanique, toutes disciplines confondues, est à nouveau lancé cette année par le Conseil du Léman, fait part ce dernier, vendredi, dans un communiqué. Émergents ou confirmés, les artistes choisissent la thématique qu’ils souhaitent explorer, ainsi que le lieu de résidence adapté à la pratique de leur art. À la clé, trois à six mois de résidence transfrontalière pour développer leur travail de recherche ou de création, dès septembre 2022.

Imaginé en 2021 pour soutenir les acteurs culturels durement touchés par la crise du Covid-19, ce dispositif contribue à valoriser le territoire transfrontalier lémanique. Mais celui-ci est en revanche réservé aux artistes professionnels ayant leur domicile sur le territoire de l’un des cinq membres du Conseil du Léman – les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, ainsi que les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Près de 90 artistes se sont présentés à la première édition. Les cinq lauréats termineront d’ailleurs leur résidence à la fin du mois.

Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 13 mai. Celles-ci seront examinées par un jury technique, composé de représentants des services culturels des cantons et des départements. Pour rappel, le Conseil du Léman est une instance de coopération franco-suisse. Elle constitue aussi un pôle de réflexion et de diffusion d’idées pour les acteurs économiques et institutionnels.