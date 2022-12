Neuchâtel: Trois accidents, dont une piétonne renversée

Neuchâtel : Trois accidents en une soirée, dont une piétonne renversée

À 18h30, à la bretelle de sortie de St-Blaise de l’autoroute A5, un véhicule a heurté la barrière séparant la sortie et l’autoroute, avant de s'immobiliser à cet endroit. Puis, vers 22h55, une voiture conduite par un habitant de St-Aubin, âgé de 25 ans, a lui aussi provoqué un accident sur l’autoroute A5. Peu après s'être engagé par la bretelle d'entrée à Auvernier, il s’est déporté sur la voie de gauche et il a percuté la glissière centrale de sécurité à deux reprises. Après avoir traversé les deux voies de circulation et heurté le trottoir de service à droite de la chaussée, le véhicule s'est immobilisé une centaine de mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence.