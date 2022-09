France : Trois acteurs de porno placés en garde à vue

Procédés détournés pour attirer les victimes

Les victimes, souvent aux parcours de vies chaotiques et démunies, auraient été attirées sur ces tournages par des procédés détournés, notamment la promesse que les films fortement rémunérateurs ne seraient diffusés que sur des sites canadiens à l’audience confidentielle. Mais ces films finissaient par être aussi accessibles en France, et les producteurs demandaient aux victimes des sommes conséquentes pour le retrait de la circulation des images qui, duplication massive sur Internet oblige, s’avérait inefficace.

Une autre enquête menée à Paris depuis juillet 2020 vise le site «Jacquie et Michel», incarnation en France du porno amateur, après un signalement adressé par Osez le féminisme, les Effronté-es et le mouvement du Nid. En juin, quatre hommes dont le propriétaire du site, Michel Piron, ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité de viols, viol avec torture et acte de barbarie.