Niger: 3 ados meurent dans l’incendie d’une école de paille et de bois

Niger : Trois ados meurent dans l’incendie d’une école faite de paille et de bois

Trois collégiens sont morts lundi dans l’incendie de leur école faite en paille et en bois à Zinder, deuxième ville du Niger, ont annoncé les autorités locales. «On déplore malheureusement trois décès» et «onze blessés, dont deux graves», a indiqué Harou Mamane, secrétaire général du gouvernorat de la région de Zinder, dans le centre sud du pays.

Au Niger, un des pays les plus pauvres au monde, pour remédier à l’insuffisance des classes, les autorités construisent des milliers de salles en paille et en bois où les enfants suivent les cours, parfois assis à même le sol. Les incendies de ces classes en matériaux très inflammables sont devenus fréquents, y compris dans la capitale Niamey.

Les classes en paille devraient disparaître d’ici 2026

Mi-avril 2021, vingt enfants de 3, 4 et 5 ans sont morts calcinés dans des classes en paille dans un quartier populaire de Niamey. Et en novembre de la même année, 26 enfants âgés de 5 et 6 ans ont été tués dans l’incendie de classes en paille dans la région de Maradi, voisine de celle de Zinder.