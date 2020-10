Un épouvantable drame est survenu mercredi sur l’île de Rhodes. Deux frères de 15 et 13 ans et leur cousine âgée de 15 ans étaient en pleine session de parachute ascensionnel quand la corde les reliant au bateau qui les tirait a lâché. Emportés par de forts vents, les malheureux se sont écrasés sur des rochers, près de la ville de Lindos, rapporte le média in.gr .

Selon des témoins, l’accident est survenu alors que les adolescents se trouvaient à environ 120 mètres au-dessus de la mer. Or, la hauteur maximale réglementaire sur la plupart des îles grecques pour la pratique du parachute ascensionnel est de 90 mètres. En outre, les conditions météorologiques n’étaient pas propices à la pratique de cette activité, par ailleurs réservée aux personnes de plus de 16 ans, écrit Point Media .

Enquête ouverte

Alertés par les personnes qui conduisaient le bateau, les pompiers et les garde-côtes ont retrouvé les victimes dans un endroit escarpé. L’adolescente et son cousin de 13 ans étaient décédés. Le frère de ce dernier était, lui, grièvement blessé et a été plongé dans un coma artificiel, rapporte le «Daily Mail» .

La garde côtière de Lindos a fait savoir que le conducteur du bateau et le responsable du centre de sports nautiques avaient été arrêtés et traduits en justice. «La façon dont la corde a été coupée fait l’objet d’une enquête», a-t-elle indiqué. Les deux frères et leur cousine étaient arrivés sur l’île quelques jours auparavant et séjournaient dans la petite bourgade de Pefki.