Bâle: Trois agents de sécurité blessés par des ultras: le club est abasourdi

L’ambiance était chaude au Parc Saint-Jacques pour le match qui opposait le FC Bâle à Young Boys en demi-finale de la Coupe Suisse mardi soir. La sécurité avait déjà dû intervenir pendant le jeu en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les deux camps, mais c’est surtout après la victoire des Bernois que la situation a tourné au vinaigre. Des ultras du FC Bâle, vêtus de sombre, s’en sont pris aux agents de sécurité. Selon la police cantonale de Bâle-Ville, trois d’entre eux ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital, une quatrième personne souffre de blessures légères. Deux Suisses âgés de 31 et 35 ans ont été arrêtés. Le parquet va demander leur détention provisoire.

Un contrôle qui tourne mal

Au lendemain des faits, une réunion de crise a eu lieu au sein du club. Les supporters violents ont franchi une ligne rouge en attaquant le personnel de sécurité, selon le FC Bâle. «Nous sommes choqués par l’ampleur des émeutes d’après-match et nous les condamnons dans les termes les plus forts possibles, a-t-il communiqué. Le club est abasourdi, déçu et en colère.» Il offre son plein soutien aux victimes. Le propriétaire du club, David Degen, promet également de mettre les coupables face à leurs responsabilités.