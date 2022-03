Ski et Snowboardcross – Trois ans après, Veysonnaz va enfin voir des skicrosseurs

Plusieurs cadors n'avaient déjà pas fait le déplacement en Valais, par peur du virus et avant que les frontières ne ferment. Les épreuves de snowboardcross du dimanche avaient été avancées au vendredi et avaient pu se dérouler in extremis, sans pas mal de favoris. Quelques heures plus tard, Alain Berset fermait tout. Les gens se regardaient bizarrement sur les quais CFF à Sion et les rouleaux de papier toilette commençaient à disparaître plus vite que de raison.