Genève - Trois ans de culture et de verdure avant l’arrivée des grues 

C’est un lieu, au cœur du quartier des Nations, que les Genevois ne fréquentent pas. Que viendraient-ils y faire? Il n’y a ici, pour l’heure, ni restaurants, ni cafés, ni espaces de loisirs. Mais il se pourrait bien qu’au cours des prochains mois, ils découvrent le secteur. Samedi y sera inauguré le «Jardin des Nations», espace culturel hybride et éphémère où se côtoieront jusqu’en 2024 projections artistiques sur 360° dans une sorte de géode, potager urbain géant, buvette, offre culturelle et ateliers liés au futur aménagement de la zone – voire du canton.

Le terrain, qui s’étend sur quatre hectares, est situé derrière le Bureau international du travail), à côté d’un immeuble où logent les étudiants de l’IHEID. Il a été acheté 150 millions de francs en 2020 par la Steiner Investment Foundation, spécialisée dans l’immobilier neuf destiné aux institutions suisses de prévoyance professionnelle. A terme, il sera donc bâti. «Ce sera plutôt un quartier de headquarters pour les organisations internationales. Il n’y a pas de projet de logement aujourd’hui, même si nous ne l’excluons pas», a expliqué Laurent Poulon, directeur de Steiner Genève SA, l’entreprise générale chargée du programme.

Ateliers participatifs

Il n’a pas donné davantage de détails, car ceux-ci n’existent pas encore, assure-t-il. L’idée des promoteurs, qui assurent vouloir bâtir un quartier exemplaire, décarboné et agréable à vivre, c’est de le «co-construire» avec la population, appelée à participer à des ateliers visant à définir ce que devra être, justement, le futur visage du secteur et, plus largement, l’immobilier du troisième millénaire. «Nous devons nous baser sur les attentes et les besoins des utilisateurs, et nous connecter à l’ensemble de la population. Nous voulons réconcilier les Genevois avec l’aménagement de leur ville», explique Roman Pechlaner, senior manager à la fondation Steiner.

D’où l’idée d’amener les habitants sur place et de créer un pont entre locaux et internationaux, à travers «un lieu de détente et de culture, ouvert à tous sept jours sur sept, où l’on peut boire un verre, écouter un concert, cultiver, dialoguer», résume Magali Vionnet, cheffe du projet «d’urbanisme transitoire» appelé à faire vivre la zone durant trois ans.

Projections à 360°

Le clou du spectacle, dans ce «Jardin des Nations», sera donc une citerne circulaire baptisée Syllepse, large de 20 mètres, haute de 8 mètres, sur les murs et le plafond de laquelle seront projetées, à 360° et donc de manière immersive, des œuvres culturelles. Dès le 28 août, le public pourra y découvrir gratuitement un petit spectacle traitant de la Genève internationale. Puis, dès le 15 septembre, une projection consacrée au peintre Vermeer, payante, sera proposée durant six mois.

Potager urbain

Ce n’est pas tout. Le lieu accueillera un potager urbain qui s’étendra sur 3,5 hectares, confié à l’association Genève cultive. Cette dernière offrira à tous la possibilité d’y jardiner, d’y suivre des cours et d’y acheter des légumes, en promouvant les circuits courts et l’agriculture locale. Une épicerie y sera accolée.

Buvette et concerts