Yverdon-les-Bains (VD): Trois ans de prison ferme pour le père violent et mari violeur

Un père a comparu mardi dernier au Tribunal d’Yverdon (VD) pour avoir menacé, violenté et insulté sa famille, et violé sa femme. Les premiers signalements à son sujet remontent à plus de vingt ans. Lors de son procès, l’accusé avait nié en bloc et crié au complot. Lundi, ce quinquagénaire a été reconnu coupable notamment de menaces, viol et violation du devoir d’assistance.