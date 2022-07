Manchester (GB) : Trois ans de prison pour un médecin de 85 ans qui avait tué une patiente

En 2018, le praticien, qui aurait dû être à la retraite depuis longtemps, avait raté une ponction de moelle et causé une hémorragie interne fatale chez une femme de 48 ans.

Devant le tribunal de Manchester, le docteur avait admis l’homicide involontaire par négligence de Shahida Parveen, une femme de 48 ans et mère de trois enfants. Isyaka Mamman aurait utilisé la mauvaise aiguille au mauvais endroit au cours d’un prélèvement de moelle osseuse, l’aiguille ayant alors touché le cœur et provoqué une grave hémorragie interne.

La juge Amanda Yip l’a condamné à 3 ans de prison et a qualifié l’affaire de «troublante» en raison des erreurs déjà faites par le passé par le médecin et les doutes subsistant sur son âge. «C’est difficile de comprendre pourquoi ces incidents n’ont pas mené à votre départ à la retraite.» «De la même façon, c’est de difficile de comprendre pourquoi l’hôpital n’a pas fait plus et pourquoi vous avez été autorisé à continuer à travailler», a-t-elle jouté.