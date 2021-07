Japon : Trois ans de prison requis contre deux complices de la fuite de Ghosn

La justice japonaise a requis près de 3 ans de prison contre deux Américains qui ont admis avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon en 2019.

Ce bus pris en photo le 14 juin dernier près du tribunal du district de Tokyo devait transporter les Américains Michael Taylor et son fils Peter, qui ont aidé l’ancien chef de Nissan Carlos Ghosn à quitter le Japon en 2019.

Des procureurs japonais ont requis vendredi presque trois ans de prison ferme à l’encontre de deux Américains jugés à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn à quitter le Japon fin 2019, alors qu’il était en liberté sous caution. Une peine de deux ans et dix mois de prison a été requise contre Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et une peine de deux ans et demi pour son fils Peter. La fuite de M. Ghosn du Japon a «considérablement enfreint la justice pénale de notre pays», a souligné vendredi un procureur devant le tribunal.