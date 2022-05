Berne : Trois ans de suspension pour avoir frappé un spectateur

Lors d’un match de juniors A, l’arbitre et un spectateur ont été agressés. Deux joueurs ont été sanctionnés dont l’un lourdement.

Les juniors A du SCI Esperia peuvent définitivement dire adieu au prix du fair-play cette saison. Après seulement trois matches ce printemps, l’équipe ne compte pas moins de 500 points de pénalité à son compteur! Mais comment en est-on arrivé là? Le 24 avril, le SCI Esperia et le FC Interlaken se sont rencontrés sur la pelouse. Ce dernier a balayé les joueurs du SCI Esperia 7 à 0. Mais pour deux joueurs du SCI Esperia, la claque infligée n’a pas passé. À la 64e minute, ils ont été renvoyés aux vestiaires avec un carton rouge.

Ces deux joueurs se sont rendus coupables de «grave actes antisportifs contre l’arbitre et les spectateurs de l’équipe adverse», a indiqué l’Association de football Berne/Jura. Et les premières sanctions sont tombées. Un joueur a été suspendu pour 60 jours, tandis que l’enquête sur l’agression de l’arbitre se poursuit. Le second joueur est condamné à une suspension pour trois ans. L’association n’en dit pas davantage.