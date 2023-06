Allemagne: Trois ans de travail pour le nouveau logo Porsche

Structure tridimensionnelle en nid d’abeille

Le nouveau logo affiche plus distinctement la mention «Stuttgart». Par ailleurs, le blason a été légèrement élargi dans sa partie supérieure et affiné dans sa partie inférieure. Néanmoins, la différence la plus flagrante se trouve dans sa structure tridimensionnelle en nid d’abeille des parties en rouge, pour laquelle Porsche a utilisé deux tons de rouge, comme le rapporte «Auto Bild». De plus, les ramures et la signature Porsche ne sont désormais plus entourés de la structure en pointillés, mais d’une dorure sobre.