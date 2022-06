Neuchâtel – Trois ans de travaux pour rendre l’eau du lac plus pure que jamais au robinet

«La moitié de la station a été déconstruite et reconstruite à neuf et l’autre partie a été complètement assainie. On a profité de ces travaux pour améliorer le traitement. Nous sommes dans un monde où il y a de nouveaux produits qu’on peut retrouver dans l’eau et on se doit de pouvoir les traiter. On a amélioré la station de traitement en y ajoutant une étape d’ultra filtration qui permet vraiment d’ôter tout ce qui est matière en suspension, bactéries et virus», a expliqué Thierry Broglie, le chef du projet eau chez Ineos. Afin de prendre un peu d’avance sur les prochaines normes, un processus d’ozonation couplée avec du charbon actif, qui permet de réduire et de diminuer les traces de micropolluants que l’on pourrait avoir dans l’eau du lac, a également été mise en place.