Californie : Trois ans plus tard, le festival de musique de Coachella reprend

Pas de masques, pas de restrictions sanitaires mais des couronnes de fleurs sur la tête et du maquillage à paillettes: le festival de musique de Coachella a repris vendredi pour la première fois depuis 2019.

«Je suis vaccinée et on est en plein air, je ne suis pas du tout inquiète, j’avais vraiment besoin de ça», lance Katie, 22 ans, venue de New York et dont c’est la deuxième fois à Coachella. «Je suis si heureuse d’être ici, c’est génial», ajoute-t-elle pendant un concert de The Hu, groupe de rock de Mongolie.