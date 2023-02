Genève: Longtemps en rade, la passerelle du Mont-Blanc vise 2026

Une passerelle délicate à monter

Le point sensible du chantier ne sera pas la pose du pilier unique dans les eaux du Léman, mais l’assemblage de la passerelle. «Les éléments de la structure, qui sera plus épaisse coté Jardin Anglais, seront en partie montés à terre, décrit Nicolas Betty. Le tout sera ensuite assemblé bouts à bouts, au-dessus de l’eau, depuis des barges.» Les travaux d’accrochage seront plus importants côté rive gauche. En plus de déménager les débarcadères de la CGN, il faudra réaliser des aménagements et des accès plus conséquents que sur la rive droite, au quai du Mont-Blanc.