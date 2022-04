Gaspillage alimentaire – Trois ans pour faire mieux avant la sanction du Conseil fédéral

Trop de viande à la poubelle

En chiffres, la Suisse gaspille 2,8 millions de tonnes d’aliments par an, soit 330 kilos par habitant. Les légumes et pommes de terre sont la première catégorie (104 kilos) avec un gaspillage imputable tant aux ménages qu’à l’agriculture. Calculé en termes d’impact environnemental, c’est la viande qui arrive en tête. On jette en moyenne 14 kilos de viande par personne par an, surtout dans la transformation mais beaucoup aussi dans les ménages. Et une autre problématique se profile: les aliments gaspillés ne sont pas seulement issus de la production suisse. Une certaine quantité est importée en Suisse et finit ensuite à la poubelle.