Espace : Trois astronautes de retour dans la station spatiale chinoise

Trois astronautes chinois ont décollé dimanche vers la station spatiale que Pékin construit en orbite et qui devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin de l’année.

Les astronautes Chen Dong (centre), Liu Yang (droite) and Cai Xuzhe (gauche), lors d’une conférence de presse, le 4 juin 2022.

«Nouvelle étape» dans la conquête spatiale de la Chine: trois astronautes ont décollé dimanche vers le «Palais céleste», la station que Pékin construit en orbite et qui devrait désormais être occupée en permanence.

Le vaisseau de leur mission Shenzhou-14 a été propulsé par une fusée Longue-Marche 2F, qui a décollé à 10h44 locales (04h44, heure en Suisse) du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest). La télévision publique CCTV a diffusé des images en direct du lancement. Un quart d’heure plus tard, un responsable de l’agence spatiale chargée des vols habités (CMSA) a annoncé le «succès» du lancement.

Comme l’équipage précédent de la mission Shenzhou-13, rentré mi-avril, les trois astronautes, dont une femme, devraient rester environ six mois dans la station spatiale. Nommée en chinois Tiangong («Palais céleste») mais également connue par son acronyme CSS (pour «Chinese space station» en anglais), elle devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin de l’année.

L’équipage comprend notamment Liu Yang, 43 ans, qui fut la première femme chinoise dans l’espace (2012). Elle sera accompagnée de Chen Dong (43 ans) et Cai Xuzhe (46 ans), qui effectue son premier vol dans l’espace après 12 ans de préparation.

Principal défi pour l’équipage de Shenzhou-14: la réception et l’installation de deux nouveaux modules-laboratoires, qui viendront s’amarrer à la station. Ils seront lancés depuis la Terre en juillet et octobre. Ces derniers viendront considérablement agrandir le volume et l’envergure de la station spatiale.