Trois autos toutes les 90 secondes pour limiter le trafic aux petites douanes de Genève Sud

Le trafic transfrontalier aux heures de pointe pollue la vie, depuis plusieurs années, des habitants des petits villages du sud du canton, Soral, Sézegnin, Certoux et Chancy. Pour y remédier, depuis août 2021, des feux de circulation ont été mis en place pour dissuader les automobilistes. L’objectif était de ne laisser passer que 80% des voitures qui franchissent ces douanes les jours de semaine entre 6h et 8h30. Ce vendredi, l’Etat a annoncé qu’il resserrera l’étau dès lundi: les feux seront reprogrammés pour limiter de 10% supplémentaires le nombre de véhicules autorisés à traverser la frontière. Concrètement, à la douane de Sézegnin par exemple, seules trois voitures pourront franchir le feu à chaque phase de vert, qui intervient toutes les 90 secondes.

Le maire de Soral, Raul Florez, l’accueille favorablement, même s’il défend de longue date l’idée d’un vrai test de fermeture des douanes aux heures de pointe. Celui-ci ne pouvant être réalisé avant que soient constatés le succès ou l’échec des mesures actuelles, soit avant 2023, il s’accommode de leur montée en puissance. «Au moins, on fait quelque chose, on ne reste pas les bras croisés. Les chiffres n’étant pas encore assez satisfaisants, le but est de rallonger l’attente aux douanes. On espère que cela nous permettra d’approcher l’objectif fixé. Mais c’est clair que s’il n’est pas atteint, on désire que le test de fermeture soit mené.»