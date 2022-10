RD Congo : Trois bébés chimpanzés otages depuis près d’un mois

Les ravisseurs de trois bébés chimpanzés kidnappés dans un refuge en RD Congo il y a près d’un mois continuent de réclamer une importante rançon. «Les kidnappeurs exigent une somme à 6 chiffres pour rendre les bébés chimpanzés. C’est fou! Nous n’avons pas cette somme, les négociations sont en cours par téléphone et le dossier est en justice», a déclaré à l’AFP Franck Chantereau, responsable et fondateur de l’ONG «JACK» (Jeunes animaux confisqués au Katanga), qui gère un sanctuaire animalier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga (sud-est de la RDC). Selon une source proche du dossier, la somme réclamée est de 200’000 dollars.

«Ce qui nous arrive est sans précédent dans le monde de la conservation des grands singes», constatait M. Chantereau dans une vidéo postée sur la page Facebook de JACK après l’enlèvement. Cette demande de rançon est «une première», ajoutait-il. «C’était dans la nuit du 12 septembre, à 3 h 00 du matin», que des voleurs sont parvenus à s’emparer de trois bébés chimpanzés orphelins – Monga, César et Hussein – sauvés du braconnage et du trafic, recueillis et soignés dans le sanctuaire, explique un gardien du site, sous couvert d’anonymat. «Deux jours auparavant, poursuit-il, nous avions constaté que le serveur d’enregistrement des caméras de surveillance avait été volé. Le lendemain, le chef avait changé les cadenas de tous les enclos et des cages des animaux, sauf la cage des bébés chimpanzés».