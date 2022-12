Carnet rose animalier : Trois bébés manchots royaux sont nés au Zoo de Bâle

Le Zoo de Bâle a annoncé ce mercredi que trois bébés manchots royaux étaient nés en 2022. Deux d’entre eux ont vu le jour respectivement le 8 et le 13 septembre, et le troisième le 29 octobre. «Les visiteurs peuvent admirer les petits manchots tout duveteux au vivarium», annonce le zoo, dans un communiqué de presse.

Le zoo constate des différences de comportements dans les familles de manchots royaux. «Alors que les parents de l’oisillon le plus âgé se partagent les tâches, la situation est plus compliquée chez les deux autres», explique-t-il. Le deuxième oisillon a été adopté par un couple d’adultes qui n’avait pas pondu mais le père adoptif est aussi le père du troisième petit. «Il n’a toutefois pas participé à la couvaison du plus jeune, car il avait officiellement une autre partenaire qui ne lui permettait pas de soutenir l’autre future maman. Des disputes ont donc pu être régulièrement observées», note le zoo.