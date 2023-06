Carnet rose: trois bébés singes sont venus au monde au zoo de Bâle

Des bébés en captivité

Ces bébés seront-ils relâchés dans la jungle? «Non, pas pour le moment» indique le responsable des singes. «Ce n’est pas une population de réserve à proprement parlé pour le moment, mais ça pourrait le devenir et, là, il nous faudra garantir une espèce génétiquement diversifiée. On fait de l’élevage préventif.» Adrian Baumeyer voit l’avenir moins rose que son carnet: «Personnellement, je pense que toutes les espèces de singes seront menacées un jour ou l’autre vu la vitesse à laquelle nous détruisons notre environnement.»

L’association PEA (Pour l’Egalité Animale) partage elle le pessimisme du curateur, mais bien plus en amont déjà. La porte-parole Pia Shazar précise: «je pense qu’on oublie ce que passer sa vie dans un zoo veut dire. Ces endroits sont des prisons pour les animaux et si nous nous réjouissons de la naissance de bébés, c’est uniquement par déni de l’expérience des bêtes qui y sont enfermées jours et nuits.»