Jura : Trois blessés après un grave choc à la sortie de l’autoroute

Mardi en début de soirée, une violente collision s’est produite entre une automobiliste qui sortait de l’A16 à Porrentruy et un autre qui circulait sur la route principale.

Pol. Cant. JU

Un grave accident s’est produit mardi, peu avant 19h, à la sortie d’autoroute de Porrentruy (JU). Une voiture qui quittait l’A16 en direction de Courgenay est entrée en collision avec un véhicule qui circulait sur la route principale entre Courgenay et Cornol. Ce violent choc a fait trois blessés. Un conducteur et sa passagère ont dû être désincarcérés avant d’être héliportés par la Rega vers un hôpital. La conductrice du second véhicule a quant à elle été prise en charge par une ambulance.