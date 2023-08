Berne: 3 blessés suite à une collision entre deux véhicules sur l’A5

La conductrice du véhicule de tête a été gravement blessée lors de l’accident et a dû être extraite de son

véhicule par les pompiers professionnels de Bienne, avant d’être évacuée par une ambulance à l’hôpital. Son passager a été légèrement blessé. Le conducteur de la seconde voiture est sorti par ses propres moyens de son véhicule et a été emmené par une deuxième ambulance à l’hôpital.



Le tunnel de Perles et la section d’autoroute entre Bienne-Est et Longeau en direction de Soleure a été fermée pendant plusieurs heures.