Pays-Bas : Trois blessés dans la chute d’un wagon dans un parc d’attractions

Au parc de la Forêt enchantée de Valkenburg, un élément d’une des attractions s’est détaché, vendredi après-midi, alors que quatre personnes étaient à bord. Un enfant et deux adultes sont blessés.

Trois personnes ont été blessées, vendredi après-midi, par la chute du wagon d’une attraction dans un parc à thème situé dans la ville de Valkenburg, au sud des Pays-Bas, ont déclaré les pompiers. Il s’agit d’un enfant et de deux adultes, a précisé un porte-parole des services de secours, qui a souligné que «leur état est stable», sans préciser la nature des blessures.

Deux enfants et deux adultes se trouvaient dans le wagon. La cause exacte de l’accident «est inconnue et fait l’objet d’une enquête», selon le porte-parole du parc. «Ce genre d’accident n’est jamais arrivé, dans le parc d’attractions.» Un hélicoptère a été appelé sur les lieux pour transporter les blessés dans un hôpital.