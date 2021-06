France : Trois blessés dans l’effondrement de deux immeubles à Bordeaux

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux immeubles se sont effondrés à Bordeaux. Alors que l’un était vide, l’autre abritait neuf personnes, dont trois ont été blessées.

Trois personnes ont été blessées, dont une «gravement», après l’effondrement, pour une cause encore inconnue, de deux immeubles du centre-ville de Bordeaux dans la nuit de dimanche à lundi, ont indiqué les pompiers et la mairie. «La façade est tombée dans la rue, il y a un grand trou», a précisé à l’AFP le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, porte-parole du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.