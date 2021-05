États-Unis : Trois blessés, dont un enfant, après une fusillade à Times Square

Touchées lors d’une fusillade d’origine indéterminée samedi, les trois victimes ont été hospitalisées mais leur vie n’est pas en danger.

Deux femmes et un enfant de quatre ans ont été blessés samedi après-midi à Times Square, à New York, dans une fusillade au motif encore indéterminé, a indiqué la police new-yorkaise.

La fusillade a eu lieu juste avant 17h00 locales (23h00 en Suisse), au carrefour de la 7e Avenue et de la 44e rue, a précisé à l’AFP un porte-parole. Les trois victimes ont été hospitalisées dans un hôpital de Manhattan, leur vie n’était pas en danger, a-t-il ajouté. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, et la police a indiqué que l’«enquête était toujours en cours», sans donner plus de détail. Un point presse de la police était prévu dans la soirée.

«Heureusement, ces passants innocents sont dans un état stable», a tweeté le maire Bill de Blasio. «Les auteurs de cette violence sont recherchés et la police les amènera devant la justice. Le flot d’armes illégales qui arrivent à New York doit s’arrêter», a-t-il ajouté.

Fusillades en augmentation

Times Square, avant la pandémie l’un des hauts lieux du tourisme à New York, a changé depuis que les théâtres ont tous tiré le rideau en mars 2020. Selon un récent rapport de la Times Square Alliance, association de commerçants du quartier, la zone a enregistré 25 crimes violents au premier trimestre 2021, contre 17 sur la même période de 2020.

Fin mars, l’enregistrement vidéo d’une agression contre une sexagénaire d’origine asiatique dans le quartier avait profondément choqué. Un homme au lourd passé judiciaire, qui résidait dans un hôtel proche de Times Square devenu centre d’accueil pour sans-abri, avait été arrêté et inculpé. Les théâtres du quartier doivent néanmoins commencer à rouvrir le 14 septembre, et le maire de New York a annoncé récemment une grande campagne pour relancer le tourisme à partir du mois de juin.

Les fusillades à New York ont fortement augmenté depuis l’été 2020 et les manifestations contre les violences policières qui ont suivi la mort de George Floyd à Minneapolis, suscitant la polémique sur les causes et les remèdes à cette hausse, à six semaines des primaires pour l’élection municipale. Selon les dernières statistiques officielles, New York a recensé 149 fusillades en avril, contre 56 en avril 2020 (+166%). La criminalité en général était en hausse de 30% sur la même période.