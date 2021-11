Thessalonique (G) : Trois blessés dont un grave sur le tournage de Expendables 4

Un technicien et deux cascadeurs ont été blessés sur des lieux différents du tournage du quatrième volet des Expendables. L’un d’eux est dans un état critique.

Trois semaines après la fusillade mortelle impliquant Alec Baldwin et ayant coûté la vie à la directrice de la photographie du film Rust, c’est au tour de l’équipe du film Expendables 4 d’être touchée par une série d’accidents.

Selon les médias grecs , un technicien et deux cascadeurs ont été blessés dans des accidents distincts sur le tournage du film d’action, ayant lieu en majeur partie dans la ville de Thessalonique.

Trois accidents distincts

Le premier accident, le plus grave, a eu lieu non loin d’Athènes et concerne un technicien du film, qui est tombé du bateau où se déroulait une scène. Hospitalisé, celui-ci se trouve dans un état critique.