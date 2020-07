Bulgarie

Trois blessés lors d’une manifestation à Sofia

Les manifestations contre le gouvernement accusé de corruption se poursuivent en Bulgarie, où trois personnes ont été blessées mardi.

«Des policiers qui tentaient de secourir un jeune homme touché par un explosif lancé au milieu de la foule ont été attaqués par des manifestants», a déclaré Anton Zlatanov, directeur adjoint de la police de Sofia. «Des provocateurs ont entre-temps essayé de pénétrer dans des locaux du parlement» à côté du siège du gouvernement, brisant des vitres et «jetant des bouteilles remplies d’un liquide inflammable et de peinture rouge sur les policiers», a-t-il indiqué. Six personnes ont été interpellées, a ajouté Anton Zlatanov. «Il y avait de petits groupes de supporters de clubs de football et d’autres provocateurs qui cherchaient à déclencher des affrontements entre manifestants et policiers», a-t-il expliqué.