Afghanistan: Trois Britanniques détenus par les talibans

Scott Richards, un membre de The Presidium Network, a indiqué à Sky News: «A notre connaissance, nous pensons qu’ils sont en bonne santé et qu’ils sont bien traités.» «Nous n’avons aucune raison de penser qu’ils ont été soumis à un mauvais traitement tel que la torture et on nous dit qu’ils vont aussi bien qu’on peut l’espérer dans de telles circonstances», a-t-il précisé.