Trois lignes de bus transfrontaliers réduisent la voilure

Genève : Trois lignes de bus transfrontalières réduisent la voilure

Dès lundi 9 janvier, les horaires de trois lignes de bus transfrontalières seront revus à la baisse. Sont concernées la F (Gex-Ferney-Cornavin), la 66 (Thoiry-Genève-aéroport) et la 68 (Thoiry-Blandonnet). La régie départementale des transports de l’Ain, qui exploite ces lignes pour le compte des TPG, a expliqué ce jeudi avoir pris ces décisions en raison de ses difficultés à recruter et de l’important taux d’absentéisme des chauffeurs. La ligne F se verra amputée d’une course sur cinq aux heures de pointe du matin et du soir. Les lignes 66 et 68, elles, «pourront subir l’annulation ponctuelle de courses». Les TPG recommandent donc à leurs clients de toujours consulter les horaires en temps réel sur leur site.