Trois Cafés Gourmands perd sa chanteuse Mylène Madrias

«Pour nous, c’est soudain, on ne va pas se mentir, ça ne nous fait pas plaisir non plus, mais on s’était fait une promesse: que si l’un d’entre nous voulait arrêter, il pourrait… Donc on rend sa liberté à Mylène», a expliqué Sébastien Gourserol à France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il a précisé que la chanteuse les avait informés, lui et Jérémy Pauly, à la fin avril 2023 de son choix de quitter le groupe. Trois Cafés Gourmands survivra-t-il à ce départ? Pour le musicien, la nouvelle est trop fraîche pour se projeter. «Potentiellement avec Jérémy, on se laisse le temps de réfléchir… On pourrait continuer sous une autre forme», a-t-il glissé. La formation honorera ses dates de concerts déjà annoncées jusqu’en 2024. «On a préféré prévenir le public pour qu’il puisse voir le trio intact tant qu’il existe. On sait que l’on est là grâce à lui et de ce fait, on se doit de tout lui dire», a-t-il confié.