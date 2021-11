Etats-Unis – Trois cafés Starbucks au coeur d’une apre lutte sur la syndicalisation

États-Unis : Trois cafés Starbucks au cœur d’une âpre lutte sur la syndicalisation

Les employés de cafés Starbucks du nord de l’État de New York veulent se syndiquer, mais l’entreprise ne l’entend pas de cette oreille et fait barrage au mouvement.

Les cadres font pression

Créer une vague?

«On nous a appelés des travailleurs essentiels pendant la pandémie, et on gagne à peine plus que le salaire minimum.»

À peine plus que le salaire minimum

Casey Moore, 25 ans, l’assure: elle aime travailler à Starbucks, qui offre une assurance maladie et un emploi du temps flexible, lui permettant de préparer un retour aux études. Mais, dit-elle, «on nous a appelés des travailleurs essentiels pendant la pandémie, et on gagne à peine plus que le salaire minimum», de quinze dollars de l’heure dans l’État de New York. La résistance de l’entreprise l’étonne. «C’est insensé le nombre de gens qu’ils ont envoyés dans nos cafés, probablement plus de 100 cadres et managers de tout le pays», dit-elle.