Canton de Fribourg : Trois cambrioleurs arrêtés par la police après un délit de fuite

Des patrouilles des polices cantonales fribourgeoises et vaudoises ont arrêté trois cambrioleurs dimanche après-midi à Cugy, bien que ceux-ci aient tenté de fuir.

À Cugy, ils ont abandonné le véhicule et ont poursuivi leur cavale à pied dans un quartier de villas. Trois personnes ont finalement été arrêtées par des patrouilles des polices cantonales fribourgeoises et vaudoises. Les trois auteurs, deux ressortissants français de 17 et 18 ans ainsi qu’un ressortissant italien de 15 ans ont été placés en arrestation provisoire. Un agent de police a légèrement été blessé lors des interpellations et une enquête est en cours, indique la police cantonale fribourgeoise.