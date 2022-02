Intervention à Vallorbe (VD) – Trois cambrioleurs présumés arrêtés après une chasse à l’homme

Hélicoptère et brigade canine ont été mobilisés pour retrouver les fuyards.

Un simple contrôle s’est transformé en une véritable chasse à l’homme dimanche à Vallorbe (VD), vers 13h30. Dans un communiqué, la gendarmerie vaudoise raconte mardi avoir tenté d’intercepter une voiture pour une inspection, mais le chauffeur a pris la fuite. Un gendarme a alors tiré un coup de feu dans un pneu et déployé une herse, mais en vain: le fuyard a poursuivi sa route avec les quatre pneus crevés. Il a finalement été rattrapé et arrêté, non sans avoir percuté une voiture de douaniers qui tentait de lui barrer la route.