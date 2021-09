Amérique centrale : Trois candidats à la présidentielle renvoyés en justice au Nicaragua

La justice avait déjà renvoyé devant la justice jeudi Cristina Chamorro, considérée comme l’adversaire la plus menaçante pour le président Ortega.

La justice nicaraguayenne a décidé vendredi d’intenter un procès et de maintenir en détention préventive trois candidats potentiels à la présidentielle, au lendemain d’une décision similaire contre Cristiana Chamorro, considérée comme l’adversaire la plus menaçante pour le président Daniel Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif, a annoncé le Parquet.

À un peu plus de deux mois des élections du 7 novembre, les trois opposants Félix Maradiaga, Arturo Cruz et Juan Sebastian Chamorro ont été renvoyés en justice pour atteinte à la souveraineté nationale et «trahison à la patrie» lors d’une audience préliminaire tenue à huis clos dans la sinistre prison d’El Chipote à Managua.