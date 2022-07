Sri Lanka : Trois candidats en lice pour la présidentielle

Trois candidats ont été désignés par le parlement du Sri Lanka mardi pour succéder au président déchu Gotabaya Rajapaksa: le président par intérim Ranil Wickremesinghe, l’ancien ministre de l’Éducation Dullas Alahapperuma, soutenu par le principal parti d’opposition, et le dirigeant de la gauche Anura Dissanayake. Après des mois de manifestations sous fond d’une grave crise économique, Gotabaya Rajapaksa avait fui aux Maldives avant de trouver refuge à Singapour la semaine dernière, d’où il a présenté sa démission.

Candidat «naturel»

La majorité du SLPP, parti du clan Rajapaksa, le plus grand du parlement, devrait se ranger au côté de M. Wickremesinghe, a indiqué le député tamoul Dharmalingam Sithadthan. Mardi après-midi dans la capitale, des milliers d’étudiants ont manifesté leur opposition au cacique de 73 ans, qui a été six fois Premier ministre. Ils le considèrent comme un allié et un protecteur du clan Rajapaksa, qui domine la politique du pays depuis de nombreuses années. Il n’y a toutefois pas eu d’affrontements avec les forces de sécurité.