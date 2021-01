Les commerces des gares, shops de stations-service, kiosques, devront fermer leurs portes le dimanche et dès 19h les autres jours AFP

Le taux de reproduction ayant dépassé la valeur limite de 1 depuis trois jours consécutifs, trois cantons romands tels que Vaud, Neuchâtel et Valais se trouvent dans l’obligation de mettre fin au régime d’exception dont ils bénéficient jusque-là dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le Conseil d’Etat vaudois a été le premier à annoncer, dans un communiqué samedi, la fin du régime d’exception et le renforcement des restrictions sanitaires découlant du droit fédéral. Ce nouveau régime prendra effet dimanche 3 janvier 2021 à minuit et sera en principe appliqué jusqu’au 22 janvier, conformément à ce que prévoit l’ordonnance fédérale.

Les établissements publics, discothèques, night-clubs, bars, restaurants ainsi que les restaurants situés sur les pistes de ski, salons de jeu, casinos et autres buvettes devront rester fermés.



En ce qui concerne, les commerces et établissements de service tels que les coiffeurs et les banques, y compris les libres-services (shops de gare, stations de lavage par exemple), ils sont autorisés à ouvrir, sauf entre 19h et 6h. Seules les boulangeries et les pharmacies peuvent être ouvertes le dimanche sur le territoire vaudois.

Rassemblements privés réduits de 10 à 5 personnes

Dimanche, Neuchâtel a aussi annoncé formellement la fin du régime d’exception. Le Conseil d’Etat a mis fin aux exceptions concernant les musées et bibliothèques ainsi que les horaires d'ouverture des commerces et les installations sportives. Les lieux accueillant du public comme zoo du Bois du Petit-Château, le Jardin botanique ainsi que les musées et bibliothèques neuchâtelois devront rester portes closes dès dimanche soir.

Pour ce qui est des commerces, les commerces des gares, shops de stations-service, kiosques, ils devront fermer leurs portes le dimanche et dès 19h les autres jours à l'exception des boulangeries et des pharmacies.

Les installations sportives intérieures ouvertes jusqu'ici pour les jeunes de moins de 16 ans devront fermer à 19h. Quand à la limite du nombre de personnes autorisée pour les rassemblements privés (famille ou ami-e-s), elle repasse dans le canton de Neuchâtel de 10 à 5 personnes dès lundi.

Pharmacies et boulangeries font exception

En Valais également, le Conseil d’Etat s’est trouvé dans l’obligation de mettre fin aux mesures exceptionnelles prises jusque-là, en raison de la hausse du taux de reproduction au delà de la limite de 1. Dans un communiqué publié dimanche, les autorités valaisannes annoncent révoquer les allègements concernant les horaires d’ouverture, y compris le dimanche, des magasins, des marchés à l’extérieur ainsi que des commerces et des établissements qui proposent des services. Ils seront, à partir du 3 janvier à minuit, soumis aux restrictions d’horaires fixées par la Confédération.

La mesure entre en vigueur ce dimanche à minuit. Elle concernent spécifiquement les magasins et les marchés à l’extérieur, y compris les services correspondants proposés en libre-service, ainsi que les commerces et les établissements qui proposent des services, comme les bureaux de poste, les banques, les agences de voyage et les coiffeurs. Ces établissements seront soumis aux limitations d’heures d’ouverture fixées par la Confédération et devront fermer selon leurs horaires autorisés, mais au plus tard à 19h, ainsi que le dimanche, précise le communiqué des autorités valaisannes.