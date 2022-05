Variole du singe : Trois cas en Belgique liés à un festival de mode fétichiste

«Il y a des éléments qui portent à croire que le virus a été amené au festival Darklands par des visiteurs venus de l’étranger», ont souligné les organisateurs de la manifestation.

Surveiller toute cloque ou lésion

Sur son site, le festival Darklands a indiqué que les trois cas confirmés vendredi par les autorités sanitaires étaient «liés à des visiteurs» de l’édition 2022, qui s’est déroulée du 5 au 8 mai dans la cité portuaire. «Il y a des éléments qui portent à croire que le virus a été amené au festival par des visiteurs venus de l’étranger, où des cas ont été recensés», ont souligné les organisateurs sans plus de précisions.

Darklands se présente sur son site comme un festival offrant un choix «extraordinaire» de vêtements et accessoires fétichistes, programmant aussi des soirées pour la communauté gay. L’alerte a été lancée par un groupe d’experts du gouvernement fédéral chargé de l’évaluation du risque épidémique, qui a conseillé aux organisateurs de prévenir ses visiteurs. Aucun chiffre n’a été précisé. Il leur est notamment conseillé de surveiller toute cloque ou lésion cutanée inhabituelle qui pourrait apparaître sur leur corps, et de se rendre au plus vite à l’hôpital afin, le cas échéant, de respecter une quarantaine.