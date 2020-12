Centrafrique : La coalition rebelle rompt son cessez-le-feu, trois Casques bleus tués

«Trois casques bleus du Burundi ont été tués et deux autres blessés», a annoncé l’ONU vendredi, condamnant des attaques menées par «des combattants armés non identifiés».

Trois Casques bleus burundais ont été tués par des «combattants armés non identifiés» en Centrafrique, où la coalition de rebelles – à l’offensive depuis une semaine contre le gouvernement – a rompu son cessez-le-feu peu avant les élections présidentielle et législatives prévues dimanche.

«Trois casques bleus du Burundi ont été tués et deux autres blessés à Dékoa» (centre), a annoncé l’ONU vendredi, en condamnant des attaques menées par «des combattants armés non identifiés». Les attaques se sont produites à Dékoa et Bakouma (sud), a précisé l’ONU dans un communiqué.