Nord du Mali : Trois Casques bleus grièvement blessés dans une attaque

Trois Casques bleus ont été grièvement blessés dimanche dans des tirs de roquettes contre leur base militaire dans le nord du Mali, selon des responsables locaux et de l’ONU.

La Minusma, déployée au Mali depuis 2013 compte 15’000 hommes et femmes, dont environ 12’000 militaires. (image d’illustration)

Le porte-parole de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), Olivier Salgado, a déclaré que l’attaque qui a fait trois blessés graves a eu lieu dans l’après-midi à Tessalit, ville du nord malien qui accueille des soldats maliens, des Casques bleus et des soldats français.

Un représentant local de Tessalit, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que le camp avait essuyé des tirs de roquettes, touchant la caserne des Casques bleus du Tchad. «La situation est actuellement calme et sous contrôle», a-t-il ajouté.

Poussée djihadiste

Le Mali est en proie depuis 2012 à une poussée djihadiste partie du nord, qui a plongé le pays dans une crise sécuritaire, et s’est étendue au centre du pays. Les violences se sont également propagées au Burkina Faso et au Niger voisins.

Les violences – djihadistes, intercommunautaires ou autres – ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré l’intervention des forces de l’ONU françaises et africaines.

La Minusma, déployée au Mali depuis 2013 (15’000 hommes et femmes, dont environ 12’000 militaires), est actuellement la mission de paix des Nations Unies qui a subi le plus de pertes au monde, avec plus de 140 tués dans des actes hostiles, selon les statistiques de l’ONU.