Aviation: Trois cents collisions avec des oiseaux en 2022 dans l’espace aérien suisse

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a traité pas moins de 12’000 annonces sur la sécurité aérienne de l’espace aérien suisse, parmi lesquelles on compte 8052 incidents. Que les aérophobes soient rassurés, la majorité de ces cas sont considérés comme n’étant pas «critiques». Dans un rapport publié mardi, on apprend par exemple que le déclenchement de la guerre en Ukraine a des répercussions bien concrètes pour les pilotes.

L’OFAC constate «un nombre significativement accru de tentatives visant à brouiller les signaux GPS» depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Ces interférences sont constatées principalement en Europe de l’Est et au-dessus des zones en conflit. «Les pilotes sont pleinement conscients» de ce problème, savent y répondre, et aucun incident n’était «d’une grande gravité», précise l’OFAC.

Lasers contre pilotes

Les autorités de surveillance ont recensé 303 collisions avec des animaux sauvages, dans 99% des cas avec des oiseaux. Environ 2% de ces incidents ont été considérés comme sérieux. La plupart de ces collisions (75%) ont lieu entre mai et octobre.

L’OFAC note une hausse des attaques aux pointeurs laser contre des pilotes. On est passé de 52 annonces en 2020 à 137 l’an dernier. Les accrochages dans les airs avec des câbles restent des incidents rares mais dangereux. En moyenne, on en dénombre un peu plus d’un par année. L’an dernier, deux cas ont été recensés, dont un a fait un mort.